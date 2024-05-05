ЄС хоче додати до списку санкцій Voice of Europe, підконтрольний Медведчуку

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова 5 травня сказала, що до майбутнього 14-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії включать платформу Voice of Europe. Як раніше повідомляло МЗС Чехії, компанію приховано фінансує Віктор Медведчук.

Про це Юрова заявила на чеському телебаченні, у програмі Otázky Václav Moravec.

Щодо медіаплатформи Voice of Europe ("Голос Європи"), то Юрова ще не знає, чи внесе ЄС до санкційного списку Артема Марчевського та Віктора Медведчука, які керують платформою. Але "Голос Європи" буде там.

За словами віцепрезидентки, до нового пакету санкцій ЄС загалом додадуть 67 осіб і 23 організації. Вона підтвердила, що санкції торкнуться, серед іншого, імпорту російського скрапленого природного газу до Європи.

Юрова додала, що ЄС не вважає Voice of Europe засобом масової інформації, а лише інструментом путінської пропаганди. За даними чеських спецслужб, платформа намагалася вплинути на європейські вибори.

Міністр європейських справ Мартін Дворак заявив в ефірі програми чеського ТБ, що метою чеського уряду є включення Марчевського до європейського списку. За його словами, це також ускладнить його становище в Словаччині, куди він виїхав після внесення до чеського санкційного списку і нещодавно отримав тимчасовий захист як громадянин України.

У березні МЗС Чехії заявляло, що Voice of Europe просуває кандидатів на виборах до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року. За це кандидати мають просувати зовнішньополітичних інтересів Росії на міжнародній арені.

Раніше Суспільне інформувало, що в липні 2023 року в Росії політичний проєкт "Другая Украина" офіційно зареєстрували як громадську організацію. Проєкт належить обвинуваченому в держзраді екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ Вікторові Медведчуку.

"Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") розповідали про те, що до "Другой Украины" долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.