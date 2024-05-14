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У Слідчому комітеті РФ підтвердили арешт керівника головного управління кадрів Міноборони Росії. У чому його підозрюють
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У Слідчому комітеті РФ підтвердили арешт керівника головного управління кадрів Міноборони Росії. У чому його підозрюють

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Міноборони РФ
Будівля Міністерства оборони Росії, Москва. Getty Images

Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу стосовно керівника управління кадрів Міністерства оборони РФ Юрія Кузнєцова. Він підозрюється в отриманні хабара особливо великому розмірі.

Про це заявила офіційна представниця СК Росії Світлана Петренко.

За даними слідства, у 2021-2023 роках, будучи начальником 8 управління Генерального штабу ЗС РФ, Кузнєцов отримав хабар від представників комерційних структур за вчинення певних дій на їхню користь.

У ході обшуків у підозрюваного було виявлено та вилучено кошти в рублях та іноземній валюті у розмірі понад 100 млн рублів, золоті монети, колекційний годинник та предмети розкоші.

Суд обрав Кузнєцову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше, 23 квітня, затримали за підозрою в отриманні хабаря заступника тодішнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Володимир Путін 12 травня зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та запропонував на неї нового кандидата. Замість Шойгу мають затвердити Андрія Бєлоусова — досі він був віцепрем’єр-міністром РФ і не має бойового досвіду.

Водночас Путін призначив Шойгу секретарем Ради безпеки РФ.

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