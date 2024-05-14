Російські військові у найближчі тижні спробують просунутись на Харківському напрямку, однак серйозних проривів їм навряд чи вдастся досягти.

Про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Росія продовжує свою агресію. І ми очікуємо, що Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку. І цілком можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні", — сказав Пател.

Водночас він зазначив, що у США не очікують, що РФ вдастся здійснити серйозний прорив.

"З часом додаткові надходження допомоги від США та подальша підтримка інших партнерів дозволять Україні й надалі протистояти такому виду агресії", — додав заступник речника Держдепу.

Напередодні, 13 травня, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван анонсував черговий пакет військової допомоги Україні.

Вранці 14 травня державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїхав з неоголошеним візитом в Україну.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

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