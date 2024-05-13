Сполучені Штати найближчими днями виділять черговий пакет військової допомоги Україні.

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США наразі намагаються прискорити темпи постачання зброї в Україну, зокрема аби компенсувати негативні наслідки, які спричинила затримка ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.

Також Салліван зазначив, що частина озброєння, яке було виділено після ухвалення законопроєкту, вже перебуває на полі бою в Україні.

Інших деталей щодо майбутнього пакета допомоги радник президента не розкрив.

Сполучені Штати 10 травня оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Пакет допомоги містить артилерію, боєприпаси для систем протиповітряної оборони NASAMS, протитанкові боєприпаси, бронетехніку та стрілецьку зброю.