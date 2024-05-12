Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що спроби росіян прорвати лінію оборони на півночі Харківщини — це "надзвичайно небезпечний момент".

Про це повідомляє Sky News.

"Це лише підкреслює, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну", — сказав Кемерон.

Він також наголосив, що потрібно "всіма силами допомогти українцям".

"Ось чому так важливо, що ми надали наш пакет у 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, і ми сказали, що це продовжуватиметься з року в рік. Ми заохочуємо інших робити те саме", — додав глава британського дипломатичного відомства.

Кемерон також зазначив, що було б краще, якби США надали Україні допомогу раніше. Водночас, за його словами, "американські гроші змінять ситуацію".

"У них (українських військових — ред.) немає проблем – я був там днями – їхній моральний дух все ще сильний, вони все ще завдають жахливих втрат росіянам", — додав дипломат.

Близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились.

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