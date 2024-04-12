Уряд затвердив доплати у 70 тисяч гривень військовим "на нулі" — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалив постанову стосовно доплат в розмірі 70 тисяч гривень для військових, які перебувають на передовій.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На виконання спільної ініціативи Верховної ради й Кабміну встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання відповідних завдань.

70 тисяч гривень військові будуть отримувати додатково до зарплати 20-25 тисяч гривень та бойових доплат у розмірі 100 тисяч гривень.

11 квітня парламент проголосував за те, що уряд має підготувати документи стосовно додаткової премії у 70 тисяч гривень військовим на передовій.