Наразі в Україні відкриваються центри рекрутингу, де військовозобов’язані можуть обрати для себе спеціальність, зокрема і більш цивільну.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у програмі "Small Talk".

За його словами, Міноборони визначило перелік посад у Силах оборони, які українці можуть обрати самостійно.

"Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами управляли цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони всі мають дуже великий попит", — уточнив Умєров.

Він також зазначив, що працює як напрям фізичного рекрутингу, так і пошук посад онлайн.

"Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні. Служити — це честь. Ми служимо своїй країні, ми боронимо свою країну. Ми прийняли закон про мобілізацію для того, щоб він був справедливим. Щоб усі знали, які мають права та обов’язки", — підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що у Києві відкрили рекрутинговий центр окремого батальйону "Вовки Да Вінчі". Серед вакансій можна обрати бойові й штатні посади.