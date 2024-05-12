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Умєров розповів, як працюють центри рекрутингу, та як українці можуть обрати більш цивільні посади у війську
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Умєров розповів, як працюють центри рекрутингу, та як українці можуть обрати більш цивільні посади у війську

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Наразі в Україні відкриваються центри рекрутингу, де військовозобов’язані можуть обрати для себе спеціальність, зокрема і більш цивільну.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров у програмі "Small Talk".

За його словами, Міноборони визначило перелік посад у Силах оборони, які українці можуть обрати самостійно.

"Ми ці всі посади віддали компаніям, які займаються людським капіталом, щоб вони разом з нами управляли цим процесом більш професійно. На сьогодні водії, механіки, люди які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони всі мають дуже великий попит", — уточнив Умєров.

Він також зазначив, що працює як напрям фізичного рекрутингу, так і пошук посад онлайн.

"Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні. Служити — це честь. Ми служимо своїй країні, ми боронимо свою країну. Ми прийняли закон про мобілізацію для того, щоб він був справедливим. Щоб усі знали, які мають права та обов’язки", — підсумував міністр.

Раніше повідомлялося, що у Києві відкрили рекрутинговий центр окремого батальйону "Вовки Да Вінчі". Серед вакансій можна обрати бойові й штатні посади.

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