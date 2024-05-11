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Напередодні фіналу "Євробачення-2024" у Швеції відбувся протест із вимогою усунути Ізраїль від участі у конкурсі
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Напередодні фіналу "Євробачення-2024" у Швеції відбувся протест із вимогою усунути Ізраїль від участі у конкурсі

ЗМІ
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Євробачення, Швеція
Люди протестують проти участі Ізраїлю в пісенному конкурсі "Євробачення-2024" в Мальме, Швеція. Atila Altuntas/Anadolu via Getty Images

У Мальме (Швеція), де у суботу ввечері відбудеться фінал цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", на демонстрацію із закликом відсторонити Ізраїль через його військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази прийшли тисячі людей.

Про це повідомляє Assosiated Press.

Зазначається, що на мітинг зібрались тисячі людей у центрі Мальме, щоб вдруге цього тижня пройти маршем містом з вимогою "виключити Ізраїль" з пісенного конкурсу та "припинити вогонь у Газі".

Водночас організатори конкурсу, які кажуть, що Євробачення не є політичним заходом й відкинули заклики заборонити участь Ізраїлю. Однак вони попросили Ізраїль змінити текст своєї пісні, яка спочатку називалася October Rain що, ймовірно, було відісланням до атаки ХАМАСу 7 жовтня.

Пісня була перейменована на Hurricane, а ізраїльській співачці Іден Голан дозволили брати участь в конкурсі, де вона вийшла у фінал.

9 травня напередодні другого півфіналу "Євробачення-2024" близько 2 тисяч пропалестинських мітингарів пройшли ходою в Мальме із тими ж самими вимогами.

Ізраїль на "Єробаченні-2024"

Ізраїль цьогоріч на "Євробаченні" представляє співачка Еден Голан з піснею Hurricane.

Через війну Ізраїлю та ХАМАСу пропалестинські активісти закликали не допускати участь цієї країни, але представники Європейської спілки радіомовлення та телебачення (EBU) дозволили Ізраїлю виступати на конкурсі.

"Пісенний конкурс "Євробачення" — це конкурс для суспільних мовників з усієї Європи та Близького Сходу. Це конкурс для мовників, а не для урядів, і ізраїльський суспільний мовник бере участь у конкурсі вже 50 років", — зазначають в організації.

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