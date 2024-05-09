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Перед другим півфіналом "Євробачення" пройшли пропалестинські протести. Була там і Ґрета Тунберг
ПАЛЕСТИНАЄВРОБАЧЕННЯПРОТЕСТИШвеціяГрета ТунбергПодіїСвітПолітика

Перед другим півфіналом "Євробачення" пройшли пропалестинські протести. Була там і Ґрета Тунберг

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Пропалестинський протест перед півфіналом "Євробачення" у Швеції
Пропалестинський протест у Мальме, Швеція, 9 травня 2024 року. Cуспільне/Юрій Свиридюк

Близько 2 тисяч пропалестинських мітингарів пройшли ходою в Мальме (Швеція), де 9 травня відбудеться другий півфінал "Євробачення". Там має виступити Ізраїль. Активісти стверджують, що ізраїльська армія скоює геноцид проти палестинців. Підтримати протест прийшла шведська екоактивістка Ґрета Тунберг.

Про це передає кореспондент Суспільного.

На протести прийшли люди із Данії, Швеції та мігранти з Палестини.

"Це важливо через те, що у світі відбувається геноцид. І ми всі маємо моральний обов'язок виступити і протестувати проти цього", — сказала у коментарі Суспільному Ґрета Тунберг.

Кореспондент запитав у Тунберг, чи може вона порівняти цей геноцид із тим, що робить нині Росія, на що активістка відповіла: "Чому ви це порівнюєте?"

Мітингарі ідуть в Мальме від площі до площі. Одні протестують проти участі Ізраїлю в "Євробаченні", інші загалом проти пісенного конкурсу і кричать "Ні геноциду та геть Ізраїль!" Деякі люди тримають комуністичну символіку.

Перед другим півфіналом "Євробачення" пройшли пропалестинські протести. Була там і Ґрета Тунберг
Комуністична символіка на пропалестинських мітингах в Мальме, Швеція, 9 травня 2024 року. Cуспільне/Юрій Свиридюк

По місту Мальме також розклеєні наліпки із гаслами "Свободу Палестині!", із зображеннями президента США Джо Байдена та прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, які на малюнку їдять скривавлене м'ясо, із закликами виключити Ізраїль з "Євробачення".

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Наліпки пропалестинських активістів в Мальме, Швеція, 9 травня 2024 року Олександр Брамський/Суспільне
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Наліпки в Мальме Олександр Брамський/Суспільне
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Наліпки в Мальме Олександр Брамський/Суспільне
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Наліпки в Мальме Олександр Брамський/Суспільне

Ізраїль на "Єробаченні-2024"

Ізраїль цьогоріч на "Євробаченні" представляє співачка Еден Голан з піснею Hurricane.

Через війну Ізраїлю та ХАМАСу пропалестинські активісти закликали не допускати участь цієї країни, але представники Європейської спілки радіомовлення та телебачення (EBU) дозволили Ізраїлю виступати на конкурсі.

"Пісенний конкурс «Євробачення» — це конкурс для суспільних мовників з усієї Європи та Близького Сходу. Це конкурс для мовників, а не для урядів, і ізраїльський суспільний мовник бере участь у конкурсі вже 50 років", — зазначають в організації.

Коли дивитися другий півфінал "Євробачення-2024"

Другий півфінал розпочнеться 9 травня о 22:00.

Де дивитися конкурс наживо

Детальніше про конкурс у 2024 році, правила голосування та зміни в організації читайте в матеріалі Суспільне Культура.

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