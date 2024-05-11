США схвали терміновий продаж Україні трьох установок HIMARS

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив терміновий продаж Україні трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню HIMARS за приблизно 30 мільйонів доларів.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Зазначається, що український уряд звернувся з проханням придбати три ракетні комплекси HIMARS. Орієнтовна вартість закупівлі складає 30 млн доларів, які будуть профінансовані владою Німеччини від імені України.

Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем, які надійдуть із запасів армії США

Вказується, що цей продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей та цілей національної безпеки США "шляхом посилення здатності України захищати себе та реагувати на триваючу російську агресію".

"Це буде продаж зі складу армії США. Про жодні компенсаційні угоди, запропоновані у зв’язку з цим потенційним продажем, не повідомляється. Реалізація запропонованого продажу не потребуватиме відрядження в Україну додаткових представників уряду США або підрядників", — йдеться у повідомленні.

В Агентстві зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону також додали, що цей продаж "не матиме негативного впливу на обороноздатність США".

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН закупить у США три установки HIMARS і доставить їх до України.

Що таке HIMARS

HIMARS M142 (High Mobility Artillery Rocket System) — це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Вона вважається більш мобільною, ніж M270 MLRS — ще одна РСЗО, яка є на озброєнні США, тому що за основу використовується 6-колісна вантажівка, а не гусенична база. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням і випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Залежно від модифікації вона може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

За джерелами The Washington Post боєприпаси, які отримує Україна для ракетної системи HIMARS мають дальність ураження до 70 кілометрів.