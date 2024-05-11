НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Генштаб: авіація ЗСУ і ракетні підрозділи ударили по окупантах РФ
ГенштабЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯЗброяПодіїВійнаЗброя і технології

Генштаб: авіація ЗСУ і ракетні підрозділи ударили по окупантах РФ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Генштаб: авіація ЗСУ і ракетні підрозділи ударили по окупантах РФ
Авіація ЗСУ на війні в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по російському окупаційному війську.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 травня.

Так, авіація ЗСУ і ракетні підрозділи ударили по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районах зосередження особового складу окупантів РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснило понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Топ дня
Харків, обстріл
РФ розпочала наступ на Харківщині, США виділили Україні 400 млн доларів. 807 день війни. Онлайн Важливо
Генштаб ЗСУ зведення, ситуація на фронті, наступ РФ на сході
Генштаб: на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні за добу військо РФ втратило 1320 військових — Генштаб
Вовчанськ, евакуація
На Харківщині тривають бойові дії, США виділили Україні 400 млн. 808 день війни. Онлайн
Зеленський
Зеленський обговорив із Сирським рішення, які дадуть більше можливостей для ЗСУ

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
ЗСУ, Україна, війна
За добу на фронті відбулося 91 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб
Війна, ЗСУ
На фронті за добу відбулося 95 бойових зіткнень — Генштаб
Російські військові
37 танків і бронемашин, 47 артсистем та 980 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Війна в Україні, Генштаб ЗСУ зведення 9 травня
Генштаб: на фронті за добу відбулося 76 бойових зіткнень
На початок