Генштаб: авіація ЗСУ і ракетні підрозділи ударили по окупантах РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по російському окупаційному війську.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 травня.

Так, авіація ЗСУ і ракетні підрозділи ударили по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районах зосередження особового складу окупантів РФ.

На фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснило понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.