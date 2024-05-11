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Генштаб: на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення
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Генштаб: на фронті за добу відбулося 104 бойових зіткнення

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Генштаб ЗСУ зведення, ситуація на фронті, наступ РФ на сході
Війна в Україні. 108 окрема бригада Сил ТРО/Анатолій Шкіньов

На фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом військо РФ завдало 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснило понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 11 травня.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Слобажанському напрямку українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак в районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодке Донецької області, де росіяни 3 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку військо РФ 14 разів атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби росіяни здійснили 1 безуспішну атаку на позиції українських військ.

Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

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