У Харкові вночі було чути щонайменше два вибухи; речник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що Росія націлилася на Харків; Канада виділяє допомогу на закупівлю ППО для України та вміст нового пакета озброєнь від США на $400 млн — Суспільне підготувало головні новини ранку 11 травня.

1. У Харкові вночі було чути щонайменше два вибухи

У Харкові вночі 11 травня під час повітряної тривоги пролунали два потужні вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Голова Харківської ОВА підтвердив, що лунали вибухи.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари", — написав Синєгубов у Telegram.

2. Канада виділить 76 мільйонів канадських доларів на закупівлю ППО для України

Влада Канади виділить 76 млн канадських доларів на очолювану Німеччиною ініціативу, яка спрямована на швидке постачання та доставку систем протиповітряної оборони в Україну для відбиття атак Росії.

Про це заявив канадський міністр оборони Білл Блер.

"Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, які вбили тисячі українців і знищили лікарні, електростанції та житлові будинки", – сказав Блер.

Контекст: В інтерв'ю газеті The Washington Post глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

3. Кірбі заявив, що Росія, можливо, націлилася на Харків

Російські війська розпочали наземну атаку поблизу Харкова. Сполучені Штати допоможуть забезпечити Україну захистом від цього наступу.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу, пише Reuters.

Він заявив, що викликає занепокоєння ознаки того, що Росія, схоже, готується застосувати дальній вогонь у радіусі Харкова.

"Ви не збираєтеся цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший і більш масштабний напад безпосередньо на місто", — сказав Кірбі.

Чому це важливо: 10 травня армія РФ посилила атаки на північне прикордоння Харківщини. Окрім ударів, російські ДРГ намагалися прорвати кордон.

4. Стало відомо, яку військову допомогу виділили США Україні на $400 млн

У новий пакет військової допомоги США для України увійшли снаряди для Patriot і NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові системи HIMARS, бронетранспортери, БМП, артилерійські снаряди та інше озброєння.

Про це повідомили на сайті Пентагону.

10 травня Сполучені Штати Америки заявили, що Україні виділяють черговий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Указ підписав Джо Байден.

Контекст: Напередодні представник Держдепартаменту США Метью Міллер анонсував нові пакети підтримки найближчими тижнями.