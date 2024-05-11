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На війні в Україні за добу військо РФ втратило 1320 військових — Генштаб
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На війні в Україні за добу військо РФ втратило 1320 військових — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога
Війна в Україні. AP

Станом на ранок 11 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 481 030 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1320 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7449 (+15) од,
  • бойових броньованих машин — 14353 (+40) од,
  • артилерійських систем — 12442 (+55) од,
  • РСЗВ — 1064 (+2) од,
  • засоби ППО — 796 (+1) од,
  • літаків — 349 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42),
  • крилаті ракети — 2193 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од,
  • спеціальна техніка — 2040 (+9).

Дані уточнюються.

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