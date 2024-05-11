На війні в Україні за добу військо РФ втратило 1320 військових — Генштаб

Станом на ранок 11 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 481 030 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1320 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7449 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 14353 (+40) од,
- артилерійських систем — 12442 (+55) од,
- РСЗВ — 1064 (+2) од,
- засоби ППО — 796 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42),
- крилаті ракети — 2193 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од,
- спеціальна техніка — 2040 (+9).
Дані уточнюються.