НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський обговорив із Сирським рішення, які дадуть більше можливостей для ЗСУ
ЗеленськийСирськийЗСУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїПодії

Зеленський обговорив із Сирським рішення, які дадуть більше можливостей для ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський ввечері 10 травня заявив, що вздовж усієї лінії зіткнення наразі тривають "важкі бої".

Про це глава держави повідомив у Telegram за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", — йдеться у дописі президента.

Зеленський додав, що Сирський також доповів щодо "рішень, які дадуть більше можливостей" українським воїнам.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 18:00 10 травня на фронті відбулось 91 бойове зіткнення з російською армією. Зокрема на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки окупантів, на Бахмутському — 17.

Спроба росіян прорвати кордон на півночі Харківщини 10 травня

10 травня армія РФ посилила атаки на північне прикордоння Харківщини. Окрім ударів, російські ДРГ намагались прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", — йшлося у повідомленні очільника ОВА Олега Синєгубова.

Також близько 05:00 ранку 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи", — заявили в Міноборони.

Усе, що відомо про спробу наступу Росії на Харківщині — у текстовому онлайні Суспільне Харків.

Топ дня
Київ, війна
РФ розпочала наступ на Харківщині та хоче створити 10-кілометрову буферну зону на прикордонні. 807 день війни. Онлайн Важливо
Павлюк
Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ ЗСУ
Ситуація в енергосистемі є непростою, є графіки погодинного відключення Міненерго
Заступник міністра енергетики: ситуація в енергосистемі залишається непростою, є графіки погодинного відключення
Президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу добрі новини про допомогу": До Києва прибула президентка Словаччини
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Дізнайтесь більше
Патріарх Варфоломій буде на Глобальному саміті миру у Швейцарії
Патріарх Варфоломій приїде на Саміт миру — Зеленський
Україна
Що українці думають про рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним — опитування для "Нового відліку"
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини Чапутовою. Про що говорили
Малюська: повноваження Зеленського триватимуть до обрання наступного президента
Малюська: повноваження Зеленського триватимуть до обрання наступного президента
На початок