Зеленський обговорив із Сирським рішення, які дадуть більше можливостей для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський ввечері 10 травня заявив, що вздовж усієї лінії зіткнення наразі тривають "важкі бої".

Про це глава держави повідомив у Telegram за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага. Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", — йдеться у дописі президента.

Зеленський додав, що Сирський також доповів щодо "рішень, які дадуть більше можливостей" українським воїнам.

За даними Генштабу ЗСУ станом на 18:00 10 травня на фронті відбулось 91 бойове зіткнення з російською армією. Зокрема на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки окупантів, на Бахмутському — 17.

Спроба росіян прорвати кордон на півночі Харківщини 10 травня

10 травня армія РФ посилила атаки на північне прикордоння Харківщини. Окрім ударів, російські ДРГ намагались прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", — йшлося у повідомленні очільника ОВА Олега Синєгубова.

Також близько 05:00 ранку 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи", — заявили в Міноборони.

Усе, що відомо про спробу наступу Росії на Харківщині — у текстовому онлайні Суспільне Харків.