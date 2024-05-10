За добу на фронті відбулося 91 бойове зіткнення з армією РФ — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення з армією РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 10 травня.

"Загалом, противник завдав 6 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російського війська не виявлено.

На Сіверському напрямку противник нарощує військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку росіян зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Карповичі, Прогрес Чернігівської області; Чернацьке, Яструбщина, Уланове Сумської області.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснили 5 атак у районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище Харківської області. Навівши авіаційних ударів у районах населених пунктів Глибоке, Лук'янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське Харківської області.

На Куп'янському напрямку Силами оборони відбито 10 атак у районах населених пунктів Синьківка, Берестові Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де армія РФ за підтримки авіації намагалась покращити тактовне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 6 атак у районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждало понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терні, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 17 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де окупанти за підтримки авіації, намагались покращити тактовне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Дружба, Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема, Григорівка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Новогродівка, Новопокровське, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати російські підрозділи в районах населених пунктів Красногорівка, південно-західніше Новомихайлівки та Солодки Донецької області, де вони тричі намагались прорвати оборону. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилось понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку армія РФ 8 разів атакував позиції Сил оборони у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір'я, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ протягом доби наступальних дій не вела. Артилерійських та мінометних обстріли зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізоміс, Станіслав Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 17 районах зосередження особового складу противника.

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