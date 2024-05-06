Президент України Володимир Зеленський поінформував про проведення Ставки головнокомандувача 6 травня. Там звітував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, учасники Ставки доповідали про постачання зброї від партнерів і вироблення власної. А ще триває підготовка до Глобального саміту миру.

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

Насамперед на Ставці обговорили ситуацію на фронті. Про ключові виклики і потреби доповідав Олександр Сирський, який напередодні був на передовій, безпосередньо у бригадах. Була також доповідь щодо українського виробництва зброї та комплектації бригад.

"Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів. Окремо обговорили постачання від партнерів: терміни постачання та можливість прискорити реальне надходження зброї та снарядів від партнерів. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами", — сказав Зеленський.

Президент також повідомив, що сьогодні мав кілька міжнародних розмов у межах підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії. Зеленський особисто запросив на саміт президентів Литви та Польщі Гітанаса Науседу та Анджея Дуду, прем'єр-міністрів Естонії та Канади Каю Каллас та Джастіна Трюдо. Подякував за підтримку Формули миру.

"Мир і справжнє відновлення спокою в міжнародних відносинах можливі лише за умови, що світова більшість долучиться до встановлення і примусить до миру Росію, примусить її визнавати базові правила нормального співжиття народів", — додав політик.

Зеленський наголосив, що теперішній світ — це світ більшості, де ніхто не повинен мати привілеїв нав'язувати щось іншому народу, тим паче нав'язувати насильства.

6 травня на Форумі оборонної промисловості в Брюсселі міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін сказав, що у виробництві зброї розрив між виробничими спроможностями українських компаній та фінансуванням, спрямованим на їхнє використання, лише у 2024 році становить 10 мільярдів доларів.

Як уточнили у Мінстратегпромі, український оборонно-промисловий комплекс здатен виробити продукції на 20 мільярдів за рік.