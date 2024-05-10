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Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ ЗСУ
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Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ ЗСУ

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Павлюк
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк. УНІАН

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк заявив, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. За його словами, російське військове командування розуміє, що озброєння від США тільки почало надходити на фронт й кидає усі сили, аби вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Про це Олександр Павлюк розповів в інтерв'ю The Economist.

"Росія знає, що якщо ми отримаємо достатньо зброї протягом місяця-двох, ситуація може обернутися проти них", — сказав генерал.

Він зазначив, що, крім того, що українська армія вкрай потребує артилерії та бронетехніки, потрібно й посилення протиповітряної оборони. За словами Павлюка, очікувана поставка винищувачів F-16 на початку червня дасть значний "психологічний поштовх" і убезпечить від атак російських бомбардувальників, які залишаються на відстані, поза зоною дії української ППО, скидаючи на передові позиції ЗСУ близько 130 керованих авіабомб щодобово.

Павлюк вважає, що армія РФ й надалі зосереджуватиметься на Луганській та Донецькій областях, на які припав основний тягар війни. Але розвідка припускає, що російські війська незабаром посилять наступ, атакуючи північно-східні райони Харківщини та Сумщини.

"Росія перевіряє стабільність наших ліній оборони, перш ніж вибрати найбільш прийнятний напрямок для наступу", — пояснив генерал.

Він додав, що росіяни не полишають намірів захопити й столицю України після невдалого "бліцкригу" на початку повномасштабного вторгнення.

"Захист Києва залишається однією з наших головних турбот, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист міста в майбутньому", — сказав Павлюк.

Водночас він наголосив, що нинішня загроза для Києва з боку російської армії принципово відрізняється від тієї, яка була у 2022-му, адже з того часу ЗСУ стали значно "значно більшими, ніж були".

Спроба росіян прорвати кордон на півночі Харківщини 10 травня

10 травня армія РФ посилила атаки на північне прикордоння Харківщини. Окрім ударів, російські ДРГ намагались прорвати кордон.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", — йшлося у повідомленні очільника ОВА Олега Синєгубова.

Також близько 05:00 ранку 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини

"З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи", — заявили в Міноборони.

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