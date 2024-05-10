"Укрпошта" продаватиме через Prozorro посилки, які за пів року ніхто не забрав

"Укрпошта" продаватиме на аукціонах Prozorro.Продажів посилки, якщо їх не забрав отримувач, відправник, і після цього вони пролежали на складі ще 6 місяців.

Про це компанія написала в себе на сайті та на Facebook.

"Трапляється, коли клієнти не забирають свої посилки два тижні, і ми вимушені відправити їх на склад. А ще трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує. Такі посилки ми не викидаємо й не знищуємо, а продаємо на Prozorro.Sale. Усе законно, прозоро й компенсує наші витрати на логістику та зберігання", — пояснила пресслужба "Укрпошти".

Так роблять у більшості країн світу, додав зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Як працюватимуть такі аукціони від "Укрпошти"

Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, "Укрпошта" відправляє назад відправнику. Якщо той за ще 2 тижні в також не забирає посилку, то її відвозять на спеціально облаштований склад, де зберігають пів року. Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку.

Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні. Таким чином "Укрпошта" зможе компенсувати витрати на логістику та зберігання поштових відправлень.

Початкова ціна за кожну таку посилку — 10 грн. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться випадковим чином, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

Щоб унеможливити корупцію, працівників "Укрпошти" не допускатимуть до участі в аукціонах.

Аукціони на авто

1 травня стало відомо, що "Укрпошта" виставила на продаж у системі Prozorro. Продажі 531 свого автомобіля, здебільшого 1990-их та 2000-их років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. Це викликало критику у соцмережах.

Пізніше на неверифікованому акаунті "Укрпошти" у соцмережі Х, на який можна перейти з офіційного сайту "Укрпошти", з’явився коментар про продаж автівок.

"Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не й****лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", — йдеться у дописі.

На перших аукціонах з продажу застарілого автопарку “Укрпошта” отримала 3,28 млн гривень. Це на 60% більше стартової ціни. Третього травня Prozorro.Продажі прозвітувала, що "Укрпошта" провела 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.