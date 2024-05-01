Продаж застарілих авто Укрпошти: як пройшли перші аукціони

На перших аукціонах з продажу застарілого автопарку “Укрпошта” отримала 3,28 млн гривень. Це на на 60% більше стартової ціни.

Про це генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський повідомив у Телеграм.

“Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні — 60%+. Як Вам “мотлох”?”, — написав Смілянський.

Він додав, що 1 травня відбудуться ще три аукціони на суму 400 тисяч гривень.

Крім того, Смілянський розповів, що ще 6 аукціонів у Закарпатті, Львові, Тернополі, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, на які прийшло по одному учаснику, будуть продовжені на 7 днів. Також повторні аукціоні відбудуться у Дніпрі, Харкові та Одесі, оскільки провести їх завадила безпекова ситуація.

Крім того, днями компанія оголосить про нові торги, на які будуть виставлені ще 500 автівок.

“Це називається “ефективне використання державного майна”. Не вкрали, не роздали (своїм чи не своїм), а прозоро продали на аукціоні і тепер ці кошти вкладемо в розвиток компанії та підготовку до зими”, — заявив Смілянський.

Він також повідомив, що незабаром “Укрпошта” почне виставляти на продаж старі комп’ютери.

Раніше стало відомо, що “Укрпошта” виставила на продаж у системі Prozorro.Продажі 531 своїх автомобілів, здебільшого 1990-их та 2000-их років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. Це викликало критику у соцмережах.

Пізніше на неверифікованому акаунті “Укрпошти” у соцмережі Х, на який можна перейти з офіційного сайту “Укрпошти”, з’явився коментар про продаж “гнилого гімна на аукціоні”.

“Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не … Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон”, — йдеться у дописі.

“Коли ми казали, що Укрпошта має бути трохи сучаснішою, ми не це мали на увазі”, — прокоментували цей допис корустувачі соцмережі.