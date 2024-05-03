НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Укрпошта" продала 322 старих авто на аукціоні
УКРПОШТААВТОЕкономіка

"Укрпошта" продала 322 старих авто на аукціоні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Укрпошта
Укрпошта. Фото: УНІАН

"Укрпошта" провела у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.

Про це повідомили у "Прозорро.Продажі"

"Цього тижня Укрпошта успішно провела в системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

В аукціоні взяли участь 27 учасників, а сумарно вартість активів під час торгів зросла на 63%.

Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом. На цей аукціон прийшло 11 учасників — фінальна ціна активу сягнула 320 тис. грн проти 61,1 тис. грн стартової.

Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот — 134 автівки фінальною вартістю 1,65 млн грн.

Станом на 3 травня в системі Укрпоштою оголошено ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автомобілів.

Раніше стало відомо, що “Укрпошта” виставила на продаж у системі Prozorro. Продажі 531 свого автомобіля, здебільшого 1990-их та 2000-их років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. Це викликало критику у соцмережах.

Пізніше на неверифікованому акаунті “Укрпошти” у соцмережі Х, на який можна перейти з офіційного сайту “Укрпошти”, з’явився коментар про продаж автівок.

“Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не … Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон”, — йдеться у дописі.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський
Укрпошта випускає марку "русскій воєнний флот — до дна!" — Смілянський
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
"Зброя перемоги": Укрпошта представила нові марки
Укрпошта, марка
"Зброя Перемоги. Made in Ukraine".13 квітня "Укрпошта" випустить нову марку
Укрпошта
"Доставка стане швидшою". "Укрпошта" та DHL Global Match стали партнерами
На початок