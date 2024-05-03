"Укрпошта" продала 322 старих авто на аукціоні

"Укрпошта" провела у системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів, на яких продала 322 автомобілі.

Про це повідомили у "Прозорро.Продажі"

"Цього тижня Укрпошта успішно провела в системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

В аукціоні взяли участь 27 учасників, а сумарно вартість активів під час торгів зросла на 63%.

Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом. На цей аукціон прийшло 11 учасників — фінальна ціна активу сягнула 320 тис. грн проти 61,1 тис. грн стартової.

Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот — 134 автівки фінальною вартістю 1,65 млн грн.

Станом на 3 травня в системі Укрпоштою оголошено ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автомобілів.

Раніше стало відомо, що “Укрпошта” виставила на продаж у системі Prozorro. Продажі 531 свого автомобіля, здебільшого 1990-их та 2000-их років, щоб зібрати кошти на оновлення автопарку. Це викликало критику у соцмережах.

Пізніше на неверифікованому акаунті “Укрпошти” у соцмережі Х, на який можна перейти з офіційного сайту “Укрпошти”, з’явився коментар про продаж автівок.

“Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не … Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон”, — йдеться у дописі.