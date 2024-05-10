Генасамблея ООН рекомендує "прихильно розглянути" запит Палестини на членство

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, яка рекомендує Раді безпеки ООН повторно розглянути питання про членство Палестини в ООН.

Про це мовиться в текстовому онлайні ООН.

Генасамблея зібралася на надзвичайну сесію щодо ситуації в Секторі Гази. Більшістю голосів (за — 143, проти — 9, утрималися — 25) установа ухвалила резолюцію, яка підвищує права Палестини у всесвітньому органі як держави-спостерігача, не пропонуючи повного членства.

Раду Безпеки ООН закликали "прихильно розглянути" запит Палестини на повноцінне членство в Організації. Зазначається, що жодна зміна статусу Палестини не набуде чинності до відкриття нової сесії Асамблеї ООН 10 вересня.

Деякі пункти, на які Палестина матиме право після 10 вересня:

бути розміщеною серед держав-членів за абеткою;

робити заяви від імені групи;

подавати пропозиції та поправки і представляти їх;

виступати співавтором пропозицій та поправок, зокрема від імені групи;

пропонувати питання для включення до попереднього порядку денного чергової або спеціальної сесії, а також право вимагати включення додаткових питань до порядку денного чергової або спеціальної сесії;

право членів делегації Держави Палестина обиратися посадовими особами на пленарних засіданнях та в головних комітетах Генасамблеї;

повну та ефективну участь у конференціях ООН та міжнародних конференціях і нарадах, що скликаються під егідою Генасамблеї або, у відповідних випадках, під егідою інших органів Організації Об'єднаних Націй.

Раніше у квітні США застосували право вето під час голосування в Раді Безпеки ООН щодо проєкту резолюції про прийняття Палестини як повноправного члена організації. На підтримку проголосували 12 членів Ради безпеки, зокрема Росія та Китай. Швейцарія та Велика Британія утрималися.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що палестинці не відповідають критеріям, щоб стати повноправним членом ООН, які він окреслив як: постійне населення, визначена територія, уряд і здатність вступати у відносини з іншими державами.

Як пише видання, Рада Безпеки ООН давно підтримує бачення двох держав, які живуть пліч-о-пліч у безпечних і визнаних кордонах. Палестинці хочуть створити державу на Західному березі річки Йордан, у східному Єрусалимі та в секторі Газа, на всіх територіях, захоплених Ізраїлем у 1967 році.

У 2012 році Генасамблея ООН надала Палестині статус держави-спостерігача, яка не є членом Організації Об'єднаних Націй.