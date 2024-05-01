ООН: наземна операція в Рафаху "не за горами"

Наземна операція Ізраїлю у місті Рафах у Секторі Гази "не за горами". Газа готується до ще більших "страждань і нещасть".

Про це заявив заступник Генерального секретаря з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Для сотень тисяч людей, які втекли до найпівденнішої точки Гази, щоб уникнути хвороб, голоду і прямих бойових дій, наземне вторгнення означало б ще більше травм і смертей", — йдеться у повідомленні.

Гріффітс підкреслив, що для організацій, які намагаються надати гуманітарну допомогу, попри активні бойові дії, непрохідні дороги, боєприпаси, що не розірвалися, нестачу палива, затримки на контрольно-пропускних пунктах і ізраїльські обмеження, наземне вторгнення завдало б катастрофічного удару.

"Ми беремо участь у змаганнях, щоб уникнути голоду та смерті, і ми програємо", — заявив Гріффітс.

Він наголосив, що наземна операція в Рафаху буде трагедією, а жоден гуманітарний план не зможе цьому протистояти.

30 квітня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів у воєнний час.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу на території анклаву.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". 27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборонипалестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня вперше для евакуації іноземців відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Через місяць стало відомо, що ЦАХАЛ зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі. 24 грудня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Червоному морі єменські хусити, яких підтримують терористичні угруповання та Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що завдають ударів по кораблях Ізраїля та їх союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно зі Сполученим Королівством завдали ударів по силах хуситів в Ємені.