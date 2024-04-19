США заблокували проєкт про прийняття Палестини до ООН

США застосували право вето під час голосування в Раді Безпеки ООН щодо проєкту резолюції про прийняття Палестини як повноправного члена організації. Проєкт було представлено Алжиром. На підтримку проголосували 12 членів Ради безпеки, зокрема Росія та Китай. Швейцарія та Велика Британія утрималися, проти виступили США.

Про це повідомляє Reuters.

Штати ухвалили це рішення через те, що адміністрація Палестини не проводить необхідних реформ, стверджує заступник постпреду США при ООН Роберт Вуд.

"Ми давно закликаємо Палестинську адміністрацію провести необхідні реформи, щоб допомогти створити атрибути готовності до державності. Ми також зазначаємо, що терористична організація "Хамас" наразі має владу та вплив у Газі, яка є невіддільною частиною держави, передбаченої в цій резолюції", — заявив американський дипломат.

Сполучені Штати заявляють, що незалежна палестинська держава має бути створена шляхом прямих переговорів між Ізраїлем і Палестинською адміністрацією, а не через дії ООН.

Наразі палестинці є державою-спостерігачем. Заявку на отримання статусу повноправного члена ООН має схвалити Рада Безпеки. Поштовх Палестини до повноправного членства в ООН відбувається через шість місяців війни між Ізраїлем і ХАМАС у Газі.

"Нещодавня ескалація робить ще більш важливою підтримку добросовісних зусиль для досягнення тривалого миру між Ізраїлем і повністю незалежною, життєздатною та суверенною палестинською державою", — заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що палестинці не відповідають критеріям, щоб стати повноправним членом ООН, які він окреслив як: постійне населення, визначена територія, уряд і здатність вступати у відносини з іншими державами.

Як пише видання, Рада Безпеки ООН давно підтримує бачення двох держав, які живуть пліч-о-пліч у безпечних і визнаних кордонах. Палестинці хочуть створити державу на Західному березі річки Йордан, у східному Єрусалимі та в секторі Газа, на всіх територіях, захоплених Ізраїлем у 1967 році.

Палестинська влада на чолі з президентом Махмудом Аббасом здійснює обмежене самоврядування на Західному березі. У 2007 році ХАМАС усунув Палестинську автономію від влади в Газі.

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня 2023 року підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня торік Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня 2023 року погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони палестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада торік заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

22 грудня 2023 року стало відомо, що Ізраїль зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі.

Через два дні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.