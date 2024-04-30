Суд ООН відхилив позов Нікарагуа проти ФРН у справі про геноцид у секторі Гази

Верховний суд ООН відмовив Нікарагуа у задоволенні клопотання заборонити Німеччині надавати військову та іншу допомогу Ізраїлю. У Нікарагуа заявили, що це сприяє "геноциду" та порушенням гуманітарного права.

Про це повідомляє Associated Press.

Агентство зазначає, що 30 квітня суд відхилив клопотання Нікарагуа про тимчасовий захід на час повного розгляду справи щодо заборони Німеччині надавати Ізраїлю військову та іншу допомогу і зобов’язання поновити фінансування суперечливого агентства ООН UNRWA, що опікується допомогою у секторі Гази.

Міжнародний суд вирішив, що юридичні передумови для такого наказу не виконано, і відхилив клопотання про тимчасовий захід.

"Ґрунтуючись на фактичній інформації та юридичних аргументах, наведених сторонами, Суд дійшов висновку, що на даний час обставини не є такими, що вимагають застосування його (суду) повноважень… щодо запровадження тимчасових заходів", – заявив глава суду Наваф Салам.

Водночас судді вирішили продовжити подальший розгляд справи. Суд ще заслухає аргументи обох сторін по суті справи Нікарагуа, яка стверджує, що, надаючи підтримку Ізраїлю, Німеччина не змогла запобігти геноциду в Газі.

Рішення щодо тимчасових заходів Міжнародний суд ООН може ухвалювати за кілька тижнів, тоді як повний розгляд міждержавних скарг триває роками.

Салам зазначив, що суд, який на початку цього року наказав Ізраїлю дозволити більше гуманітарних поставок до Гази, "залишається глибоко стурбованим катастрофічними умовами життя палестинців у Секторі Гази".

Він додав, що суд "вважає особливо важливим нагадувати всім державам про їхні міжнародні зобов’язання щодо передачі зброї сторонам збройного конфлікту, щоб уникнути ризику використання такої зброї" для порушення міжнародного права.

Міністерство закордонних справ Німеччини привітало це рішення в публікації на X.

"Німеччина не є стороною конфлікту на Близькому Сході — навпаки: ми день і ніч працюємо над дводержавним рішенням. Ми є найбільшим донором гуманітарної допомоги палестинцям. Ми працюємо над тим, щоб допомога дійшла до людей у ​​Газі", — заявили в міністерстві.

Водночас у МЗС ФРН додали, що Ізраїль має право захищатися, і сказав, що понад 100 заручників все ще утримують ХАМАС, "який використовує народ Гази як щит".

Вторгнення бойовиків руху ХАМАС в Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня 2023 року Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів у воєнний час.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу на території анклаву.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". 27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборонипалестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня вперше для евакуації іноземців відкрили контрольно-пропускний пункт "Рафах", що на кордоні з Єгиптом.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над містом Газа. Через місяць стало відомо, що ЦАХАЛ зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі. 24 грудня 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу в Червоному морі єменські хусити, яких підтримують терористичні угруповання та Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що завдають ударів по кораблях Ізраїля та їх союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно зі Сполученим Королівством завдали ударів по силах хуситів в Ємені.