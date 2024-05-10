Малюська: повноваження Зеленського триватимуть до обрання наступного президента

Президент України Володимир Зеленський не втратить легітимності після 21 травня, коли закінчується його п'ятирічний строк повноважень, наголосив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, повноваження Зеленського триватимуть до обрання наступного глави держави.

Про це Малюська розповів в інтерв'ю ВВС.

“Ні, він не втратить свою легітимність… Повноваження президента тривають до обрання наступного”, — сказав Малюська.

При цьому він додав, що чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови – то він це знайде.

“Тому варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України і тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції”, — сказав міністр.

За словами Малюськи, йдеться не лише про терміни повноважень, є і багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу, які сформульовані “не ідеально”. Що, відзначив посадовець, дає підстави для різних “теорій змови”.

“Один із прикладів – це десь хтось комунікує в соціальних мережах, можливо, і те, що розганяється Росією – що, типу, Україна не оголосила стан війни”, — сказав міністр.

Відповідаючи на запитання, що, можливо, доречніше звернутися до Конституційного суду, щоб він поставив крапку в питанні легітимності президента, Малюська сказав, що це поза межами його повноважень, він не є суб'єктом, який може звертатись до Конституційного суду. Більше того,за його словами, зараз це вже пізно робити, тому що саме таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював.

“Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні – зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента була б величезна помилка, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду. Колись, десь – можливо було б, але знову ж таки – не на даному етапі”, — сказав Малюська.

Він наголосив, що з 21 травня всі укази та документи президента є абсолютно чинними. За його словами, жоден президент ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само.

"Дискусії конституціоналістів були, але, знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень – вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів”, — сказав міністр.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали би відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Тодішній секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану. Володимир Зеленський вважає, що виграв би на президентських виборах, якби вони відбулися вчасно.