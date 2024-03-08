Для того, щоб провести президентські вибори під час війни, потрібно забезпечити умови голосування зокрема для військових та біженців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

За його словами, по-перше, щоб провести вибори в військовий час в Україні, треба змінити відповідне законодавство.

По-друге, як наголосив президент, потрібно надати можливість волевиявлення військовим.

"Тут треба підходити з великою повагою до військових, як і в окопах. Треба надати їм можливості волевиявлення. І це дуже важливо, тому що це просто не чесно, коли люди, які захищають нашу землю, не мають можливості голосувати", — сказав Зеленський.

Крім того, за словами президента, потрібно було б забезпечити умови для голосування 7 мільйонам українців, які перебувають за кордоном, а для цього потрібна окрема інфраструктура.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану. Володимир Зеленський вважає, що виграв би на президентських виборах, якби вони відбулися вчасно.