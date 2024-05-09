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Палата представників США перешкодила зусиллям республіканців усунути спікера Джонсона
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Палата представників США перешкодила зусиллям республіканців усунути спікера Джонсона

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Майк Джонсон
Спікер Палати представників США Майк Джонсон. AP

Палата представників Конгресу США швидко й переважною більшістю голосів відхилила спробу республіканки Марджорі Тейлор Грін усунути спікера Майка Джонсона, іншого республіканця, від його керівної посади.

Про це пише Reuters.

Демократи приєдналися до республіканців у голосуванні 359-43, щоб захистити посаду Джонсона, намагаючись уникнути повторення хаосу, який стався в жовтні, коли республіканці скинули його попередника Кевіна Маккарті.

Цей крок Ґріна є рідкісним свідченням непокори республіканців кандидату в президенти Дональду Трампу, який у середу після голосування в Палаті представників у соціальній мережі заявив, що "не час" для республіканців намагатися відсунути власного спікера.

Як пише агентство, вчинок Грін продемонстрував безлад у Палаті представників республіканців, особливо тому, що було ясно, що спроба провалиться через опозицію демократів.

"Я ціную демонстрацію довіри з боку моїх колег, щоб перемогти цю помилкову спробу", — сказав 52-річний Джонсон після голосування.

Грін виступила проти Джонсона, критикуючи його за низку компромісів із демократами, які мають більшість у Сенаті.

"Виправдання на кшталт "саме так треба керувати в розділеному уряді" жалюгідні, слабкі та неприйнятні", — сказала Грін про Джонсона.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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