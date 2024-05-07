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Поліція розігнала пропалестинський мітинг на кампусі Амстердамського університету
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Поліція розігнала пропалестинський мітинг на кампусі Амстердамського університету

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Нідерланди
Екскаватор прибирає намети протестувальників після їх розгону поліцією, Амстердам, Нідерланди. Скриншот з відео

Поліція в Амстердамі (Нідерланди) розігнала демонстрацію пропалестинських мітингарів на кампусі Амстердамського університету (UvA). Було заарештовано 140 людей, четверо з яких досі перебувають під вартою.

Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що місцева влада прийняла рішення про розгін табору протестувальників через порушення спокою і порядку. Зокрема минулої ночі керівництво університету кілька разів просило демонстрантів піти, але не всі хотіли виконувати це прохання.

Поліція каже, що демонстранти застосовували насильство. Мобільний підрозділ правоохоронців був на місці о 3 годині ночі. Між полціейськими та протестувальниками відбулися сутички. Близько 4:30 ранку демонстрація в основному закінчилася, і затриманих людей повели до автобусів.

Мітинг почалася 6 травня вдень, коли демонстранти встановили намети на кампусі університету. Серед іншого вони вимагали від амстердамських університетів розірвати зв’язки з Ізраїлем через війну у Секторі Гази. Два мости та вхід до кампусу в Nieuwe Prinsengracht були заблоковані барикадами.

Атмосфера змінилася близько 20:30 вечора. Близько десяти чоловіків прагнули конфронтації з пропалестинськими демонстрантами. Вони їх били, кидали факели та фаєри. Проте мітингарі їх витіснили із табору.

3 травня у США поліція силою вигнала десятки пропалестинських протестувальників у кількох коледжах, зокрема, знищила табір в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

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