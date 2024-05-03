Байден засудив пропалестинські протести у коледжах

Президент США Джо Байден у четвер, 2 травня, засудив пропалестинські протести в кампусах коледжів, які переросли в насильство або призвели до знищення майна.

Про це пише Politico.

Байден наголосив, що американці мають право протестувати лише до тих пір, поки протести залишаються мирними.

“Існує право на протест. Але немає права спричиняти хаос”, — сказав Байден .

Президент, однак, відкинув ідею залучення Національної гвардії для розгону деяких демонстрацій в університетських містечках по всій країні.

Він також заперечив, що протестний рух може переконати його змінити курс на Близькому Сході, де Байден, як і раніше, значною мірою підтримує війну Ізраїлю в Газі, пише видання.

У своїй промові Байден визнав, що демонстрації є частиною довгої історії здійснення американцями права на свободу слова і зібрань, яке він назвав “американськими фундаментальними принципами”. Але він наполягав на тому, що протести повинні залишатися в рамках закону.

“Руйнування власності не є мирним протестом, це протизаконно. Вандалізм, проникнення на територію, розбиття вікон, закриття кампусів, примусове скасування занять і випускних — все це не є мирним протестом”, — заявив президент.

Зазначається, що зауваження Байдена прозвучали більш ніж через два тижні після початку пропалестинських студентських протестів. За цей час рух розрісся і посилився. Він охопив понад 100 кампусів, де студенти розбили табори і висунули вимоги до коледжів розірвати зв'язки з Ізраїлем. У кількох випадках адміністрація коледжів у відповідь викликала правоохоронців для розгону протестувальників. Це призвело до запеклих сутичок і навіть арештів.

Досі Білий дім здебільшого намагався уникати будь-якого суттєвого втручання у протести, стверджуючи, що вони є індивідуальними ситуаціями, з якими мають справлятися адміністрація коледжів. Проте, пише Politico, останніми днями кампуси по всій країні стали місцем хаосу, що посилило тиск на Байдена з вимогою відігравати більш публічну роль.

Так, у Колумбії протестувальники зайняли університетську будівлю, що змусило керівництво навчального закладу дозволити поліції увійти туди і провести масові арешти. Прибуття контрпротестувальників до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі спричинило жорстокі нічні сутички з пропалестинською групою, яка забарикадувалася на території кампусу. А в Техасі, Міссурі та інших штатах вірусні кліпи, що показують арешти журналістів і викладачів коледжів, посилили контроль за застосуванням сили поліцейськими.