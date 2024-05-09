Україна шукає кошти в ЄС для розвитку власної оборонної промисловості — Камишін

Міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що наразі Україна шукає кошти в ЄС, щоб збільшити підтримку власної збройової промисловості та задіяти додаткові потужності, не пов'язані з контрактами.

Про це Олександр Камишін розповів в інтерв'ю Euractiv.

"Наша мета — знайти більше коштів для закупівель в українських виробників зброї. Ми знайшли кілька ініціатив, які, можливо, будуть реалізовані. З погляду на масштаби і вартості ми ефективні й здатні виробляти достатньо, єдине, чого не вистачає — це фінансування", — сказав міністр.

За словами Камишіна, однією з ініціатив ЄС у цьому напрямку може стати розширення Європейського фонду миру для відшкодування витрат держав-членів, які закуповують обладнання безпосередньо в України й залишають його в Україні.

"Також це використання відсоткового прибутку від заморожених російських активів і включення закупівель в Україні в цю програму. Якщо подивитися на українську оборонну промисловість, то ми створили хорошу машину, яка може швидко працювати. Все, що нам потрібно зараз, це залити в неї стійке паливо, яке може бути отримано тільки коштом прибутку від заморожених російських активів — без цього ми не зможемо продовжувати працювати", — сказав він.

Третьою ініціативою, за словами міністра, стане включення закупівель в українських виробників до Європейської програми оборонної промисловості (EDIP).

"Ми не хочемо конкурувати, ми робимо прості речі, які працюють просто і дешево, і ми будемо доповнювати європейську промисловість, і спільний потенціал буде достатнім для стримування будь-якого агресора", — додав Камишін.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

Останні розробки наземних безпілотних технологій від Brave1

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.

Наприкінці лютого Федоров поінформував, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.

"Укроборонпром"

9 лютого 2023 року повідомлялось, що держконцерн "Укроборонпром" та одна з країн Північноатлантичного альянсу почали спільно виробляти міни калібру 120-мм. Також було укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження Збройним силам України.

14 березня "Укроборонпром" розпочав виробляти осколково-фугасні 125-мм снаряди для танкової гармати спільно з однією з країн НАТО.

У квітні одне з підприємств держконцерну "Укроборонпром" та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125-мм.

12 травня 2023-го тодішній міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що відомство замовить в "Укроборонпрому" танки "Оплот" для української армії.