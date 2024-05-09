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Атака на нафтобазу та робота української ППО на Одещині — головні новини ранку 9 травня
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Атака на нафтобазу та робота української ППО на Одещині — головні новини ранку 9 травня

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Мобільні групи ППО
Робота ППО. Генеральнй штаб ЗСУ

У Росії безпілотники атакували нафтобазу; Повітряні Сили знищили 17 із 20 дронів; в Індії затримали чотирьох людей за вербування до російської армії та Угорщина не буде підтримувати фонд НАТО для України на 100 млн євро — Суспільне підготувало головні новини ранку 9 травня.

1. У Росії безпілотники атакували нафтобазу

У Краснодарському краї РФ безпілотники атакували нафтобазу. Як наслідок почалася пожежа, пошкоджено кілька резервуарів. Постраждалих немає.

Про це повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю Росії.

Місцеві жителі повідомляють про падіння щонайменше 7 безпілотників. Канали опублікували відео з пожежею, на них видно, що спалах виник у двох різних частинах території нафтобази.

2. Повітряні Сили знищили 17 із 20 БПЛА

Вночі 9 травня сили ППО знищили на Одещині 17 російських дронів із 20, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Відомо, що росіяни атакували 20 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, що в окупованому Криму.

У результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 17 ударних БпЛА на Одещині.

3. В Індії затримали чотирьох людей за вербування громадян до російської армії

Поліція Індії заарештувала чотирьох людей, які ймовірно вербували місцевих чоловіків до російської армії для бойових дій проти України.

Про це повідомляє Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії.

Зазначається, що двох людей на ім’я затримали 7 травня у місті Тіруванантхапурам. Раніше, 24 квітня, заарештували ще двох людей в Мумбаї.

Індійські правоохоронці викрили мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків з Індії до Росії, де їм нібито мали надати високооплачувану роботу. Однак насправді вони потрапляли на передову в Україну, де, за даними СВІ, деякі з них зазнавали серйозних поранень.

Контекст: Раніше Індія заявляла про розкриття "великої мережі торгівлі людьми", яка обіцяла молодим людям роботу в Росії та заманювала їх на війну проти України.

4. Угорщина не буде підтримувати фонд НАТО для України на 100 мільйонів євро

Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

Він підтвердив, що Будапешт раніше виступав проти плану.

"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, попри весь тиск", — сказав міністр.

Контекст: Раніше речник уряду Золтан Ковач, відповідаючи на ініціативу НАТО, заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які "можуть наблизити альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну".

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