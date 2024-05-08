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В Індії затримали чотирьох людей за вербування громадян до російської армії
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В Індії затримали чотирьох людей за вербування громадян до російської армії

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Поліція Індії заарештувала чотирьох людей, які ймовірно вербували місцевих чоловіків до російської армії для бойових дій проти України.

Про це повідомляє Центральне бюро розслідувань (CBI) Індії.

Зазначається, що двох людей на ім’я затримали 7 травня у місті Тіруванантхапурам. Раніше, 24 квітня, заарештували ще двох людей в Мумбаї.

Індійські правоохоронці викрили мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків з Індії до Росії, де їм нібито мали надати високооплачувану роботу. Однак насправді вони потрапляли на передову в Україну, де, за даними СВІ, деякі з них зазнавали сейозних поранень.

Наразі триває розслідування щодо інших ймовірних учасників мережі з торгівлі людьми.

Крім того, Центральне бюро розслідувань Індії проводить розслідування щодо приватних фірм, які консультують із візових питань, та агентів, які брали участь у перевезенні індійських громадян до РФ.

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