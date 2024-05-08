Угорщина не братиме участі у фонді НАТО для України на 100 млрд євро, який запропонував створити генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Reuters.

Він підтвердив, що Будапешт раніше виступав проти плану.

"Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, попри весь тиск", — сказав міністр.

Раніше речник уряду Золтан Ковач, відповідаючи на ініціативу НАТО, заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних пропозицій НАТО, які "можуть наблизити альянс до війни або перевести його з оборонної коаліції на наступальну".

3 квітня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро.

Столтенберг переконаний, що союзники погодять довгострокову угоду стосовно фінансування України до липня.