Індія розкрила мережу торгівлі людьми, які Росія змушує воювати проти України

Індія заявила про розкриття "великої мережі торгівлі людьми", яка обіцяла молодим людям роботу в Росії та заманювала їх на війну проти України.

Про це пише Reuters.

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) повідомило, що наразі в рамках цієї схеми до Росії відправили близько 35 людей. Раніше МЗС країни повідомляло про схожу схему, проте вже із залученням 20 своїх громадян.

Щонайменше двоє чоловіків, які поїхали до Росії, сподіваючись працювати "помічниками" в армії, загинули на фронті, повідомили їхні родини. Посольство Індії в Росії підтвердило одну з цих смертей. Відомо також про кількох тяжкопоранених.

У кримінальній справі йдеться, що деяким із чоловіків також пропонували вступ до "сумнівних приватних університетів" у РФ разом із "безкоштовним продовженням візи зі знижкою". Там додали, що громадян Індії відправили на передову "всупереч їхнім бажанням".

На відео, поширених у соціальних мережах цього місяця, семеро чоловіків звернулися за допомогою до індійського уряду, щоб повернутися додому, заявивши, що їздили до Росії за туристичними візами, але тепер змушені служити в її армії.