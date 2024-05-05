НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Салліван: військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ
Вторгнення Росії в УкраїнуСШАРОСІЯУКРАЇНАПодіїВійнаПолітика

Салліван: військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Джейк Салліван
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван на Всесвітньому економічному форумі, 16 січня 2024 року. Фото: AP/Markus Schreiber

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США розміром 61 мільярд доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Виступаючи на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні, Салліван сказав, що він все ще очікує "прогресу Росії в найближчий період" на полі бою, попри новий пакет допомоги США Україні.

Але він сказав, що завдяки новій допомозі з Вашингтона Київ матиме спроможність "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" протягом 2024 року.

Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали в них".

Як пише видання, коментарі Саллівана щодо потенційного контрнаступу з боку України є найбільш чітким формулюванням Білого дому того, як він бачить розвиток війни, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді.

Будь-який новий наступ України в 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.

Але Дональд Трамп, колишній президент і ймовірний кандидат від Республіканської партії, скептично поставився до допомоги Україні та пообіцяв спробувати швидко припинити конфлікт і шукати врегулювання шляхом переговорів.

Українські чиновники висловили надію, що наступного року це зможе переломити ситуацію.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
Українські пожежники
Сили оборони збили російський літак, обстріл Харкова та Донеччини. 802 день війни. Онлайн
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Президент Франції Макрон.
Макрон збирається тиснути на Сі щодо торгівлі та України
Зеленський
ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині — Зеленський
Польща
Глава МЗС Польщі про відправку військ в Україну: "Не будемо розкривати свої карти"
ЗСУ, Україна
Протягом доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб
На початок