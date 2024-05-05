Салліван: військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США розміром 61 мільярд доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Виступаючи на фестивалі FT Weekend у Вашингтоні, Салліван сказав, що він все ще очікує "прогресу Росії в найближчий період" на полі бою, попри новий пакет допомоги США Україні.

Але він сказав, що завдяки новій допомозі з Вашингтона Київ матиме спроможність "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" протягом 2024 року.

Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали в них".

Як пише видання, коментарі Саллівана щодо потенційного контрнаступу з боку України є найбільш чітким формулюванням Білого дому того, як він бачить розвиток війни, якщо президент Джо Байден переможе на виборах у листопаді.

Будь-який новий наступ України в 2025 році залежатиме від збільшення фінансування з боку Конгресу та схвалення Білого дому.

Але Дональд Трамп, колишній президент і ймовірний кандидат від Республіканської партії, скептично поставився до допомоги Україні та пообіцяв спробувати швидко припинити конфлікт і шукати врегулювання шляхом переговорів.

Українські чиновники висловили надію, що наступного року це зможе переломити ситуацію.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.