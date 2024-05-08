Удари України по НПЗ в РФ замінюють санкції Заходу — Foreign Affairs

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах мають негативніший вплив на Росію, аніж режим західних санкцій.

Про це пише Foreign Affairs.

Загалом з жовтня Україна завдала щонайменше 20 ударів по російських НПЗ. Українські силовики зазначили, що метою атак є припинення постачання палива російським військовим і скорочення доходів від експорту, які Кремль використовує для фінансування війни. До кінця березня Україна знищила близько 14% нафтопереробних потужностей РФ і змусила російський уряд ввести шестимісячну заборону на експорт бензину. Один із найбільших у світі виробників нафти зараз імпортує бензин.

Але адміністрація Байдена розкритикувала напади і закликала Україну утриматися від нападів на російські НПЗ через побоювання, що удари призведуть до зростання світових цін на нафту.

Видання зазначає, що критика Вашингтона недоречна – атаки на російські НПЗ не матимуть того впливу на світові енергетичні ринки, якого побоюються американські чиновники. Ці удари знижують здатність Росії перетворювати нафту на придатні для використання продукти, але вони не впливають на обсяг нафти, яку країна може видобувати або експортувати.

Насправді при скороченні внутрішніх переробних потужностей Росія буде змушена експортувати більше сирої нафти, що призведе до зниження світових цін, а не до їх зростання. Крім того, українські атаки можуть вплинути на ситуацію в самій Росії, де ціни на нафтопродукти, такі як бензин і дизельне пальне, почали різко зростати.

Ці удари досягають тих самих цілей, які ставили західні партнери України, але які значною мірою не досягли через санкції та обмеження цін на російську нафту: погіршити фінансову та логістичну здатність Росії вести війну, одночасно обмеживши ширшу шкоду світовій економіці.

"Київ має перемагати там, де може, а кампанія зі знищення російських нафтопереробних потужностей приносить Україні вигоду за обмеженого ризику", — йдеться у матеріалі.

FA зазначає, що Україна досі атакувала переважно нафтопереробні заводи, а не нафтові родовища або інфраструктуру експорту сирої нафти. Удари завдали значної шкоди російським нафтопереробним потужностям, скоротивши продуктивність на 900 тисяч барелів на добу. Очікується, що ремонт буде повільним та дорогим, оскільки нафтопереробні установки є великим і складним устаткуванням, на його проєктування і будівництво підуть роки — частково через західні санкції, які перешкоджають доступу до спеціалізованих компонентів.

Потужності Росії зі зберігання нафти обмежені. Тому у разі руйнування або пошкодження НПЗ видобуту нафту не можна просто зберігати для подальшого використання. Це залишає російським виробникам лише два варіанти: збільшити експорт сирої нафти або закрити свердловини та скоротити видобуток. Обидва вони є "болючими" для Росії, але збільшення експорту менш неприємне для неї, ніж скорочення видобутку.

Видання наголошує, що Росія може продавати свою нафту лише в окремі країни, включаючи Китай, Індію та Туреччину, чиї потужності обладнані для використання конкретних сортів російської нафти.

"Таким чином, ці країни мають важелі впливу на Росію, щоб купувати за цінами, нижчими за ринкові. Однак після перероблення нафти кінцеві продукти можна буде продавати на міжнародному ринку — це означає, що РФ повинна платити ринкову ціну, щоб задовольнити свої внутрішні та військові потреби в паливі", — йдеться у статті.

Якщо Росія вирішить закрити свердловини замість збільшення експорту, світова ціна на нафту справді зросте – саме цього результату прагне уникнути адміністрація Байдена. Але тоді Росія зіткнеться зі зростанням вартості продуктів нафтоперероблення, лише з нижчими доходами від експорту, щоб пом’якшити цей удар, зазначає видання.

Дані за останні місяці підтверджують, що, як і очікувалося, Росія експортує більше сирої нафти, тоді як експорт очищеного палива досяг майже історичного мінімуму. Західні ринки, ймовірно, не постраждали, але Росія відчуває удар.

Загалом політичні, економічні та військові витрати для Кремля зростають, оскільки удари по нафтопереробних заводах все ще продовжуються.

"Українські удари по російських НПЗ зараз роблять те, чого не зробив режим санкцій. Не ставлячи під загрозу світові поставки енергоносіїв і не підвищуючи ціни, ці атаки скорочують доходи Росії й знижують її здатність перетворювати сиру нафту на паливо, необхідне для роботи танків і літаків", — зазначає Foreign Affairs.

Націлювання на галузь, яка безпосередньо сприяє російській військовій потужності, є розумним заходом воєнного часу.

"Щоб знизити ризики, США не повинні ані допомагати Україні продовжувати ці атаки, ані навіть публічно заохочувати їх. Але США також не повинні намагатися відмовити Київ від такого курсу дій. Самі по собі удари по російських нафтопереробних заводах не змусять Москву капітулювати, але вони роблять війну складнішою та дорожчою для Росії – і тому, коли прийде час для переговорів, вони можуть підштовхнути Кремль піти на поступки", — йдеться у матеріалі.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.