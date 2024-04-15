На території Білорусі завершився вже восьмий вишкіл найманців для війни проти України під керівництвом інструкторів з ПВК "Вагнер". За інформацією білоруського підпілля, там пройшов бойове злагодження загін спецпризначення "Граніт".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

Там зазначили, що головним завданням новостворених загонів буде диверсійна робота на території України.

"Вагнерівці" проводять заняття з інженерної та вогнепальної підготовки й тактичної медицини. Основним озброєнням для таких загонів є ручні протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети та кулемети Калашникова", — йдеться у повідомленні.

За даними розвідки Великої Британії, станом на 4 лютого 2024 року у Білорусі залишалося менше тисячі найманців ПВК "Вагнер".

10 квітня у Держприкордонслужбі України інформували, що ситуація на кордоні України з Білоруссю стабільна. Переміщення військової техніки та особового складу російських військ не зафіксовано.

На початку грудня 2023 року у ДПСУ повідомляли, що Україна продовжує укріплювати та мінувати кордон із Білоруссю, хоча там не зафіксовано дії, які б створювали загрозу.

Що відомо про ПВК "Вагнер"

У 2013 році в Росії утворився "Словʼянський корпус", де з усієї країни набирали найманців для служби. Власником її став той же Пригожин, а командиром — Дмитро Уткін із позивним "Вагнер", який отримав на честь композитора Ріхарда Вагнера, якого любив Гітлер.

В межах укладених домовленостей з Башаром аль-Асада перші найманці відправилися в Сирію у вересні 2013 року. Саме там в Уткіна зʼявився позивний, який перетворився у назву ПВК.

Згодом корпус найманців "Словʼянський корпус" перейменували у ПВК "Вагнер", де командиром та правою рукою власника, того ж Євгена Пригожина, й став Уткін.

Вагнерівці за збройної та фінансової підтримки Кремля виконували завдання в Судані, Лівії, ЦАР, опинилися на війні в Сирії та на Донбасі. А з березня 2022 року це ПВК вважається чи не найбільш боєздатною силою Росії, яка воює на території України.

Увечері 23 червня глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що війська Міноборони Росії вдарили по місцю дислокації "вагнерівців" і там нібито загинуло багато найманців. Він анонсував "марш справедливості", додав, що "вагнерівців" 25 тисяч і вони ідуть "розбиратись". А також закликав всіх, хто хоче "заканчівать бєзпрєдєл" долучатись до "маршу". Після того, вагнерівці передислокувалися до Білорусі, де навчали військових.

Через 2 місяці, 23 серпня 2023 року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та співзасновник групи Дмитро Уткін загинули в авіатрощі у Тверській області РФ.