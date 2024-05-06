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Польський суддя втік до Білорусі та попросив про політичний притулок
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Польський суддя втік до Білорусі та попросив про політичний притулок

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З Польщі втік Томаш Шмідт, суддя, до Білорусі
Прапор Польщі. Getty Images

Польський суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт приїхав до Білорусі, написав там заяву про відставку з посади судді та попросив у Лукашенка статусу політичного біженця. Проти нього відкрили кримінальне провадження.

Заяви Шмідта опублікувало білоруське інформагентство "БелТА". Також він сам прокоментував свій вчинок на своєму Telegram-каналі.

"Через незгоду з політикою і діями влади вимушено залишив рідну країну і наразі перебуваю в Білорусі. Піддавався переслідуванням і погрозам за самостійну політичну позицію. Я заявляю про свій протест владі Польщі, яка під впливом США і Великобританії веде країну до війни.

Народ Польщі виступає за мир і добросусідські відносини з Білоруссю і Росією. Саме тому я перебуваю в Мінську і готовий розповісти правду".

На пресконференції в центрі "БелТА" він підписав заяву про відставку і додав: "Відставка з посади судді — це висловлення протесту проти несправедливої і нечесної політики, яку проводить влада Польщі щодо Республіки Білорусь і Російської Федерації".

Шмідт також звернувся на цій пресконференції до невизнаного низкою держав президента Білорусі Олександра Лукашенка з проханням про притулок: "Я дуже прошу вибачення за мою сміливість, але дозволю собі попросити опіку, охорону Президента і в цілому Білорусі".

Реакція Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на брифінгу з журналістами сказав: "Це інформація, що шокує. Я не можу її коментувати, але, імовірно, хтось був причетний до цих політичних кампаній за попередньої каденції".

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що чекатиме звіту спецслужб про Тамаша Шмідта. Його попередні дії мають розслідувати.

"Якщо хтось обирає Білорусь, чи не означає це, що він роками діє в Польщі в чиїхось інтересах?" — сказав Косіняк-Камиш.

Увечері прокуратура Польщі повідомила, що проти Томаша Шмідта відкрили кримінальне провадження за ст. 130 § 2 Кримінального кодексу. Це робота на іноземну розвідку, або шпигунство.

Більше про Томаша Шмідта

Як розповідає видання Onet, Томаш Шмідт — чоловік Емілії Шмідт. Емілія зустрічалася з суддями, які симпатизували політиці попереднього уряду. Емілія співпрацювала з міністром юстиції Лукашем Пебяком, щоб очорнити суддів, які критично ставилися до дій уряду "Права і справедливості" — колишньої керівної партії Польщі. Її чоловік знав про ці дії, оскільки в той час сам був тісно пов'язаний з владою і політиками "Солідарної Польщі", які очолювали Міністерство юстиції. Томаш Шмідт, також завдяки зв'язкам Емілії в керівництві Міністерства юстиції, був прийнятий на роботу в 2018 році в нову Національну раду судової влади на посаду керівника юридичного управління. Цю посаду він втратив влітку 2019 року, коли розгорівся хабарницький скандал.

Новину доповнено о 19:53. Додано інформацію про відкриття кримінальної справи.

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