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Bloomberg: Румунія розгляне відправлення в Україну однієї системи Patriot
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Bloomberg: Румунія розгляне відправлення в Україну однієї системи Patriot

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Румунський президент
Президент Румунії Клаус Йоганніс. Президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що його країна розгляне можливість відправлення однієї зі своїх систем протиповітряної оборони Patriot в Україну для захисту від російських повітряних атак.

Про це він заявив після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, повідомляє Bloomberg.

Йоханніс підкреслив, що Румунія має найдовший кордон з Україною серед держав-членів Європейського Союзу.

"Президент Байден порушив тему систем Patriot, і я сказав йому, що я відкритий для обговорення. Нам потрібно буде обговорити це всередині країни, щоб побачити, чи можемо ми запропонувати одну систему і, звичайно, що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно, щоб Румунія залишилася без ППО", — сказав Йоганніс журналістам.

Як пише Bloomberg, Румунія має одну систему Patriot, яка вже працює, і ще три, які знаходяться в процесі встановлення. Румунія може розглянути можливість передачі однієї з цих систем Україні.

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

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