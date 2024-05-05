НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В Угорщині відбувся протест проти партії Орбана
УгорщинаПРОТЕСТИАКЦІЯ ПРОТЕСТУПодіїСвітПолітика

В Угорщині відбувся протест проти партії Орбана

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Угорщина, антиурядовий протест проти Орбана 5 травня, Петер Мадяр
Антиурядовий протест у Дебрецені, Угорщина, 5 травня 2024 року. REUTERS/Bernadett Szabo

У другому за кількість населення місті Угорщини, Дебрецені, відбулася кількатисячна акція протесту проти партії "Фідес" та прем'єр-міністра Віктора Орбана. Акцію очолив засновник партії "Повага і свобода" Петер Мадяр.

Про це пише Reuters та угорські медіа, як-от політичний тижневик Heti Világgazdaság, видання 24.hu та Index.

Дебрецен — місто, яке підтримує керівну партію "Фідес" Віктора Орбана. Кандидати від "Фідес" керували містом з кінця 1990-х років. 5 травня на акцію проти його уряду зібралося близько 10 тисяч людей. На протесті агітували за партію "Повага і свобода" (TISZA), засновником якої є Мадяр.

Мадяр вважається значним конкурентом Орбана вперше за багато років. Він також є кандидатом до Європарламенту на виборах цього червня.

На мітингу він розкритикував соціальну політику Орбана. Зокрема, низький рівень виплат на утримання дітей. За словами Петера Мадяра, уряд Орбана бреше про добробут для сімей, села та дітей: мовляв, за його правління кількість сімейних ферм значно зменшилася, сільські освітні та медичні заклади закриті та запущені.

В Угорщині відбувся протест проти партії Орбана
Петер Мадяр виступає під час антиурядового протесту в Дебрецені, Угорщина, 5 травня 2024 року. REUTERS/Bernadett Szabo

Щодо російсько-української війни Мадяр теж висловився. Він вважає, що Росія є агресором, але "хто голосує за «Фідес», голосує за розпалювання війни". Натомість "Повага і свобода" бажає миру.

"Повідоммо «Фідес», що ми не провійськові, ми не постачатимемо зброю, і що всі угорці виступають за мир, незалежно від партійної приналежності. Путін — військовий агресор, він розв’язав війну, боротьба територіальної оборони України законна, — сказав Мадяр і додав, що партія "Повага і свобода" закликає до негайного початку мирних переговорів.

Попередні протести

Акція проти партії Орбана вже була, її теж вів Петер Мадяр. Тисячі людей вийшли на протест увечері 26 березня в столиці Угорщини Будапешті, з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді.

6 квітня в центрі Будапешта знову зібралися тисячі людей, які протестували проти уряду Орбана — з тим же очільником та приводом.

Топ дня
Київ, Хрещатику, релігійна акція на Хрещатику 4 травня на Великдень
Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
РФ на Великдень завдала авіаударів по Харкову, є поранені: що відомо
РФ на Великдень завдала авіаударів по Харкову, є поранені: що відомо
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії
Вселенський Патріарх Варфоломій
Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полонених "всіх на всіх"
Великдень, привітання Зеленського
"У Бога на плечі – шеврон з українським прапором": Зеленський привітав українців з Великоднем

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Україна, Угорщина
Єрмак обговорив із главою МЗС Угорщини розвиток двосторонньої співпраці
Угорщина
У столиці Угорщини чоловік зарізав українця: підозрюваного затримали
Андрій Єрмак
Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня
Зеленський та Шуйок
Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини
На початок