В Угорщині відбувся протест проти партії Орбана

У другому за кількість населення місті Угорщини, Дебрецені, відбулася кількатисячна акція протесту проти партії "Фідес" та прем'єр-міністра Віктора Орбана. Акцію очолив засновник партії "Повага і свобода" Петер Мадяр.

Про це пише Reuters та угорські медіа, як-от політичний тижневик Heti Világgazdaság, видання 24.hu та Index.

Дебрецен — місто, яке підтримує керівну партію "Фідес" Віктора Орбана. Кандидати від "Фідес" керували містом з кінця 1990-х років. 5 травня на акцію проти його уряду зібралося близько 10 тисяч людей. На протесті агітували за партію "Повага і свобода" (TISZA), засновником якої є Мадяр.

Мадяр вважається значним конкурентом Орбана вперше за багато років. Він також є кандидатом до Європарламенту на виборах цього червня.

На мітингу він розкритикував соціальну політику Орбана. Зокрема, низький рівень виплат на утримання дітей. За словами Петера Мадяра, уряд Орбана бреше про добробут для сімей, села та дітей: мовляв, за його правління кількість сімейних ферм значно зменшилася, сільські освітні та медичні заклади закриті та запущені.

Петер Мадяр виступає під час антиурядового протесту в Дебрецені, Угорщина, 5 травня 2024 року. REUTERS/Bernadett Szabo

Щодо російсько-української війни Мадяр теж висловився. Він вважає, що Росія є агресором, але "хто голосує за «Фідес», голосує за розпалювання війни". Натомість "Повага і свобода" бажає миру.

"Повідоммо «Фідес», що ми не провійськові, ми не постачатимемо зброю, і що всі угорці виступають за мир, незалежно від партійної приналежності. Путін — військовий агресор, він розв’язав війну, боротьба територіальної оборони України законна, — сказав Мадяр і додав, що партія "Повага і свобода" закликає до негайного початку мирних переговорів.

Попередні протести

Акція проти партії Орбана вже була, її теж вів Петер Мадяр. Тисячі людей вийшли на протест увечері 26 березня в столиці Угорщини Будапешті, з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді.

6 квітня в центрі Будапешта знову зібралися тисячі людей, які протестували проти уряду Орбана — з тим же очільником та приводом.