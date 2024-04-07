У Будапешті десятки тисяч людей вийшли на акцію проти Орбана

Десятки тисяч людей зібралися у центрі Будапешта на акцію протесту проти уряду Віктора Орбана.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Протестувальники пройшли маршем до парламенту, деякі з них кричали: "Ми не боїмося" та "Орбана у відставку!". Багато хто розмахував угорськими прапорами.

Демонстрацію очолив колишній член керівної партії Угорщини "Фідес" Петер Мадьяр, який працював у різних державних установах та банках. Наразі він планує створити свою політичну партію та кинути виклик партії "Фідес" на виборах до Європарламенту та місцевих муніципалітетів, які відбудуться у червні цього року.

У березні Петер Мадьяр опублікував архівний запис, на якому його колишня дружина Юдіт Варга, яка нещодавно пішла у відставку з посади міністра юстиції країни, звинувачує членів найближчого оточення прем'єра у корупційному скандалі. Він також передав цей запис до правоохоронних органів.

За словами Мадьяра, цей запис доводить, що глава кабінету угорського прем'єра Антал Роган підробляв документи, пов'язані з корупційною справою за участю колишнього державного секретаря у Міністерстві юстиції Пала Вельнера.

За даними соціологічного опитування Median, яке було опубліковане в середині березня, 68% виборців чули про вихід Мадьяра на політичну арену, а 13% з них заявили, що швидше за все підтримають його партію.