Прем'єр-міністр Угорщини закликав відштовхнути нинішнє керівництво ЄС від влади

Нинішнє керівництво Європейського Союзу має бути відсунуте від влади, інакше Угорщина та весь Євросоюз заплатять високу ціну.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого цитує видання Index.

"Економіка Європи занепадає, тому зелений перехід — це катастрофа, українське зерно розорює європейських фермерів, мігранти тікають через кордони, злочинність зростає, насильство зростає, вони (нинішнє керівництво ЄС — ред.) хочуть виховати дітей і передати їх гендерним активістам", — сказав Орбан.

Угорський премʼєр назвав ще більшою проблемою те, що "в Брюсселі сьогодні провоєнна більшість, настрої в Європі войовничі, політика домінує логікою війни". У своїй заяві він закликав європейських чиновників скласти мандати та "взяти свої речі і піти".

"Ми повинні взяти під контроль Брюссель, ми повинні відштовхнути брюссельських бюрократів, і ми повинні взяти справу у свої руки. Якщо ми цього не зробимо, не тільки Європа, але й ми, угорці, заплатимо високу ціну через некомпетентність і безсилля лідерів у Брюсселі", — зазначив він.

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт сподівається, що майбутні вибори до Європарламенту зміцнять позиції за мир в Україні.

Вибори до Європарламенту відбудуться з 6 по 9 червня.