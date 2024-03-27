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В Угорщині протестували з вимогою відставки уряду Орбана
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В Угорщині протестували з вимогою відставки уряду Орбана

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Угорщина протести
Петер Мадяр виступає з промовою біля площі Кошута Лайоша під час антиурядових протестів у Будапешті, Угорщина, 26 березня 2024 року. AP/Denes Erdos

Тисячі людей вийшли на протест увечері, 26 березня, в столиці Угорщини Будапешті, з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді.

Про це повідомляє Reuters.

Протестувальники пройшли від будівлі Генеральної прокуратури до парламенту з вигуками: "У відставку, у відставку". Багато учасників акції були зі смолоскипами.

Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр, колишній чоловік ексочільниці міністерства юстиції Угорщини Юдіт Варги. Саме він опублікував аудіозапис, де його Варга докладно описала спробу помічників Орбана видалити певні частини з документів у справі про хабарництво.

У центрі справи – колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер, якого у 2022 році звинуватили в отриманні хабарів від колишнього голови судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали себе винними. Прокуратура вимагає для них тюремного ув'язнення.

У своїй заяві прокурори заявили, що проаналізують запис, який, за словами Мадяра, він записав у січні 2023 року, і будуть зібрані додаткові докази.

"Ліквідувати та втручатися в документи прокуратури юридично та фізично неможливо", – йдеться у заяві прокурорів.

На аудіозаписі, записаному в тодішньому будинку подружжя Мадяра-Варги та опублікованому на сторінці Maдяра у Facebook, Варга каже, що помічники, пов’язані з головою кабінету міністрів Анталом Роганом, вказували прокурорам, що слід видалити з документів, пов’язаних зі справою Фольнера/Шадла.

"Вони сказали прокурорам, що слід видалити, але вони (прокурори, — ред.) не повністю це відстежили", — чути на записі слова Варги.

Зазначається, що звинувачення у корупції з’явилися в політично чутливий для Орбана час напередодні виборів до європейського парламенту в червні та після скандалу з сексуальним насильством у дитячому будинку, через який минулого місяця пішли у відставку колишня президентка Каталін Новак та міністерка юстиції Джудіт Варга.

43-річний Мадьяр, юрист, який раніше був близький до уряду, планує заснувати нову партію, щоб кинути виклик Орбану.

"Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі, що з нас досить", - зазначив Мадяр.

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