Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що нинішній Європейський Союз, членом якого країна стала у 2004 році, нібито "не той", яким він був 20 років тому.

Про це Віктор Орбан розповів в ефірі громадської радіостанції Kossuth Rádió.

Говорячи про 20-річчя вступу Угорщини в ЄС, Орбан зазначив, що це наразі блок "вже не той", до якого приєдналася країна. Він підкреслив, що у 2004-му сам агітував за вступ.

"Ми приєдналися, тому що Європа означала мир і процвітання. Зараз ми в економічній кризі. Європа, до якої ми увійшли, за двадцять років створила кілька відсотків світової економічної потужності. Зараз ми звідти відскочили, наші конкуренти всі нас випередили, ми не про це говорили. І не було також мови про те, що європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру. Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів", — пояснив прем'єр Угорщини.

Крім цього Орбан заявив, що війна РФ проти України – це нібито причина економічних труднощів Будапешта та є основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.

"Що стосується радіуса дії угорської економіки, нам потрібно його розширити, хоча Європа все одно залишатиметься в центрі уваги. Тому ми будуємо відносини також з Китаєм і Африкою", – підсумував політик.

У березні цього року угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що на відміну від деяких держав, які роблять це приховано, Угорщина готова відкрито обговорювати з РФ співпрацю у секторах економіки, проти яких Євросоюз не запроваджував санкцій.