НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Орбан про вступ Угорщини в ЄС у 2004-му і нинішній стан блоку: "Мамо, це не той кінь, якого я хотів"
УгорщинаЄСВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвітЕкономікаЖиття

Орбан про вступ Угорщини в ЄС у 2004-му і нинішній стан блоку: "Мамо, це не той кінь, якого я хотів"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Орбан, Угорщина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Getty Images

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що нинішній Європейський Союз, членом якого країна стала у 2004 році, нібито "не той", яким він був 20 років тому.

Про це Віктор Орбан розповів в ефірі громадської радіостанції Kossuth Rádió.

Говорячи про 20-річчя вступу Угорщини в ЄС, Орбан зазначив, що це наразі блок "вже не той", до якого приєдналася країна. Він підкреслив, що у 2004-му сам агітував за вступ.

"Ми приєдналися, тому що Європа означала мир і процвітання. Зараз ми в економічній кризі. Європа, до якої ми увійшли, за двадцять років створила кілька відсотків світової економічної потужності. Зараз ми звідти відскочили, наші конкуренти всі нас випередили, ми не про це говорили. І не було також мови про те, що європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру. Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, це не той кінь, якого я хотів", — пояснив прем'єр Угорщини.

Крім цього Орбан заявив, що війна РФ проти України – це нібито причина економічних труднощів Будапешта та є основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.

"Що стосується радіуса дії угорської економіки, нам потрібно його розширити, хоча Європа все одно залишатиметься в центрі уваги. Тому ми будуємо відносини також з Китаєм і Африкою", – підсумував політик.

У березні цього року угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що на відміну від деяких держав, які роблять це приховано, Угорщина готова відкрито обговорювати з РФ співпрацю у секторах економіки, проти яких Євросоюз не запроваджував санкцій.

Топ дня
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Великдень 2024: традиції, паски та писанки, де та коли дивитися богослужіння
Журналіст
Україна піднялася в рейтингу свободи преси – "Репортери без кордонів"
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати
Міноборони оприлюднило список захворювань, з якими можуть мобілізувати Важливо
Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" у Тбілісі
Протести в Грузії: як законопроєкт про "іноагентів" може зашкодити євроінтеграції країни
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок Татарстан
Джерела повідомили про масштабну кібератаку ГУР на інтернет та мобільний звʼязок у Татарстані

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Угорщина
У столиці Угорщини чоловік зарізав українця: підозрюваного затримали
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини закликав відштовхнути нинішнє керівництво ЄС від влади
Андрій Єрмак
Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня
Зерно, пшениця
Угорщина має наміри запровадити нові обмеження щодо імпорту української агропродукції
На початок