США запровадили новий пакет санкцій проти Росії — Мінфін

Сполучені Штати разом з союзниками сьогодні 1 травня запровадили санкції проти майже 300 суб'єктів: серед них десятки компаній, які допомагали Росії купувати необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

Під обмеження зокрема потрапили авіакомпанія "Победа", 16 морських суден, понад 250 юридичних осіб та 29 фізичних осіб, які Вашингтон підозрює у причетності до російського ВПК та пов'язаних з ним компаній.

Серед підприємств до санаційного списку внесли: автозавод "Урал", Болхівський завод напівпровідникових приладів, ВАТ "Конструкторське бюро електровиробів XXI століття", АТ "Фрязинський завод потужних транзисторів", АТ "Завод ПРОТОН", Брянський автомобільний завод, ряд структур "Сибантрацита".

Крім того, під обмеження потрапили компанії з ОАЕ, Азербайджану, Туреччини, Китаю, Бельгії та Білорусі, пов'язані з Росією.

"Міністерство фінансів постійно попереджало, що компанії зіткнуться зі значними наслідками за надання матеріальної підтримки російській війні, і сьогодні США нав’язують їх щодо майже 300 цілей. Сьогоднішні дії призведуть до подальшого зриву та деградації військових зусиль Росії, переслідуючи її військово-промислову базу та мережі ухилення...", — прокоментувала запровадження санкцій міністерка фінансів США Джанет Єлен.