Влада Латвії хоче розширити санкції проти Росії та запропонувала Євросоюзу у 14-му пакеті санкцій заборонити постачання марганцевої руди та оксиду алюмінію до країни.

Про це повідомляє LSM, посилаючись на заяву латвійського міністра фінансів Арвілса Ашераденса.

За його словами, країни-члени ЄС невдовзі проведуть консультації для максимально швидкого затвердження чергового пакета обмежень проти Росії.

Ашераденс нагадав, що у квітні Латвія запропонувала додати до чергового паакета санкцій заборону на експорт і транзит марганцевої руди й оксиду алюмінію. Ця сировина може бути використана у російському військовому виробництві.

Тоді в МЗС Латвії зауважили, що країна вважає таке рішення рівня ЄС найефективнішим інструментом для обмеження товаропотоку, а відтак і оборонного потенціалу Росії у війні з Україною.

Від початку повномасштабного вторгнення різко зросли поставки до РФ марганцевої руди, необхідної для військової промисловості. Росія майже повністю залежить від імпорту цієї сировини. За попередніми даними, у 2023 році РФ імпортувала 2 млн тонн марганцевої руди, що є рекордним показником. Марганцева руда використовується у виробництві високоякісної сталі, необхідної для виготовлення стволів озброєння, бронемашин та гусениць для них.

Раніше міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем заявив, що у новий 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід вже існуючих обмежень.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакетекономічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.