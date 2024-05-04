Верховний суд у США ухвалив постанову згідно з якою, що колишній президент Дональд Трамп зможе брати участь у праймеріз у штаті Колорадо. Це рішення суду надає йому можливість бути висунутим як кандидат від Республіканської партії під час виборів наступного глави держави.

Про це повідомляють CNN та Bloomberg.

Зокрема у рішенні суду зазначається, що Трамп не порушував 14-ї поправки до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Трампа звинувачували у порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія у січні 2021 року.

Також у тексті рішення Верховного суду США йдеться, що лише Конгрес, а не окремі штати відповідає за виконання 14-ї поправки.

Це рішення скасувало ухвалу Верховного суду штату Колорадо, згідно з якою Трамп не міг знову балотуватися на посаду президента.

Сам Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до "хаосу та безладдя", якщо вони будуть успішними. Крім того, експрезидент США заперечував, що був учасником повстання, і стверджував, що 14-та поправка до американської Конституції не стосується посади глави держави.

Раніше суди деяких штатів Америки забороняли Дональду Трампу брати участь у виборах. Зокрема першим це зробив штат Колорадо у наприкінці грудня 2023-го. Пізніше те ж саме вирішили й в штаті Мен. Проте, після нинішнього рішення Верховного суду США, Трамп остаточно отримав право брати участь у президентських виборах.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.