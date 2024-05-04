НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Трамп зможе брати участь у президентських виборах. Верховний суд США ухвалив відповідне рішення
Дональд ТрампСудВибори у СШАПолітикаСвіт

Трамп зможе брати участь у президентських виборах. Верховний суд США ухвалив відповідне рішення

ЗМІ
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Трамп, США
Дональд Трамп. AP/Alex Брендон

Верховний суд у США ухвалив постанову згідно з якою, що колишній президент Дональд Трамп зможе брати участь у праймеріз у штаті Колорадо. Це рішення суду надає йому можливість бути висунутим як кандидат від Республіканської партії під час виборів наступного глави держави.

Про це повідомляють CNN та Bloomberg.

Зокрема у рішенні суду зазначається, що Трамп не порушував 14-ї поправки до Конституції США, згідно з якою повстанці не можуть обіймати високі посади. Трампа звинувачували у порушенні цієї поправки у справі про штурм Капітолія у січні 2021 року.

Також у тексті рішення Верховного суду США йдеться, що лише Конгрес, а не окремі штати відповідає за виконання 14-ї поправки.

Це рішення скасувало ухвалу Верховного суду штату Колорадо, згідно з якою Трамп не міг знову балотуватися на посаду президента.

Сам Трамп стверджував, що спроби заборонити йому балотуватися призведуть до "хаосу та безладдя", якщо вони будуть успішними. Крім того, експрезидент США заперечував, що був учасником повстання, і стверджував, що 14-та поправка до американської Конституції не стосується посади глави держави.

Раніше суди деяких штатів Америки забороняли Дональду Трампу брати участь у виборах. Зокрема першим це зробив штат Колорадо у наприкінці грудня 2023-го. Пізніше те ж саме вирішили й в штаті Мен. Проте, після нинішнього рішення Верховного суду США, Трамп остаточно отримав право брати участь у президентських виборах.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
Українські пожежники
Сили оборони збили російський літак, обстріл Харкова та Донеччини. 802 день війни. Онлайн
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Дональд Трамп
Трамп хоче змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП — The Telegraph
Трамп, США
Суд оштрафував експрезидента США Трампа на $9 тисяч за публікації постів у соцмережах про судовий процес
Джо Байден
Байден заявив, що планує дебатувати з Трампом — Reuters
Трамп, США
Четвертий штат США висунув звинувачення союзникам Трампа у спробах зірвати вибори 2020 року — Politico
На початок