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POLITICO: Байден відсуває Україну на другий план у своєму виборчому порядку денному
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POLITICO: Байден відсуває Україну на другий план у своєму виборчому порядку денному

ЗМІ
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Джо Байден
Президент США Джо Байден. AP/Andrew Harnik

Співробітники адміністрації президента США Джо Байдена мають намір приділяти менше часу в своїх виступах Україні за пів року до листопадових президентських виборів, а орієнтуватися в першу чергу на економічні проблеми країни.

Про це повідомила газета Politico з посиланням на джерела.

Як кажуть джерела, це рішення ухвалили після підписання Байденом законопроєкт раніше затверджений Конгресом пакет законів про надання допомоги Україні. Як зазначає видання, в наступні місяці тема України в виступах як співробітників адміністрації США, так і членів виборчого штабу Байдена відійде на другий план. Вони рідше звертатимуть на неї увагу громадськості. Натомість хочуть привернути увагу до економічних проблем в США.

"Тепер, коли Конгрес прийняв додаткові асигнування, це питання, природно, стало менш актуальним", — підкреслив співрозмовник Politico.

Чиновники, які погоджуються з думкою Байдена, переважно вважають, що найважливішим елементом для подальшої підтримки США України та НАТО є отримання другого президентського терміну. Для них має сенс наголошувати на інших питаннях, які найбільше хвилюють американських виборців.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки.

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