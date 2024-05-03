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Уряд виділив мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів. У пріоритеті прифронтові та прикордонні області — МОН
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Уряд виділив мільярд гривень на закупівлю шкільних автобусів. У пріоритеті прифронтові та прикордонні області — МОН

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Українські школи у низці областей отримають шкільні автобуси. Уряд ухвалив постанову, яка передбачає розподіл коштів із держбюджету на закупівлю транспорту для закладів загальної середньої освіти всіх регіонів, які цього потребують. Розмір державної субвенції на закупівлю шкільних автобусів становить 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства науки і освіти України (МОН).

Зазначається, що комісія МОН розподілятиме субвенцію пропорційно до кількості учнів, які потребують підвезення та яких не підвозять шкільними автобусами, на підставі поданої обласними державними (військовими) адміністрації інформації та даних державної статистичної звітності.

Пріоритет на отримання державного фінансування отримають регіони в зоні ведення бойових дій та прикордонні області, а саме: Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Саме в них доступ до очного навчання найбільш ускладнений через постійну загрозу обстрілів. Автобуси довозитимуть дітей до шкіл з укриттями.

"Цьогорічну субвенцію на укриття було спрямовано саме на прифронтові території, де доступ до очної освіти практично неможливий через загрозу постійних обстрілів. Підвезення є ще однією з ключових інфраструктурних складових для повернення учнів до очного навчання. Адже саме завдяки автобусам у громад буде змога довозити дітей до більш безпечних територій у школи з укриттями, які будують і ремонтують коштом державного і місцевого бюджетів", — сказав заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків.

У відомстві додали, що комісія МОН формує пропозиції щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами відповідно до поданих заявок від обласних військових адміністрацій.

12 квітня, Кабінет міністрів затвердив зміни до субвенції з держбюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. У цьому році вісім областей України отримають 2,5 мільярда гривень на будівництво укриттів у школах.

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